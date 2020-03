Le truffe di phishing sono una realtà ormai molto diffusa. Il tentativo degli hacker di ingannare gli utenti prende spesso varie forme. La ricezione di curiose e-mail che tentano in qualche modo di convincervi a condivider i vostri dati o in casi peggiori, in cui l’invito è di versare delle somme di denaro, vanno sempre e comunque evitate.

Frodi bancarie, ecco tutto ciò che c’è da sapere a riguardo

Tra gli utenti colpiti da questa truffa, i principali appartengono a Unicredit, BNL e Intesa San Paolo. Le vittime in questione hanno ricevuto nella loro casella di posta elettronica una e-mail con il seguente oggetto: aggiornamento dei dati RGPD. Il testo del messaggio è il seguente:

Durante il 2018 e il 2019, abbiamo lavorato costantemente per aggiornare i nostri processi e la nostra sicurezza in modo da essere conformi al Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), la nuova legge europea in materia di protezione dei dati che entrerà in vigore il 17 gennaio 2020. In questo contesto, abbiamo aggiornato la nostra informativa sulla privacy per dare maggiori informazioni sul modo in cui trattiamo i suoi dati personali

Naturalmente questo messaggio è un falso e il solo scopo è quello di ottenere con l’inganno i dati degli utenti che non lo sanno. Si tratta di un messaggio spam e i link interni che vi sono allegati servono unicamente a condurre coloro che li cliccano, su questi siti ingannevoli. È bene che sappiate che nessuna e-mail che tenta di convincervi a condividere i vostri dati può essere autentica. Diffidate e segnalate questi episodi.