Una delle serie televisive più attese in questi ultimi mesi è la seconda stagione di The Witcher, una serie televisiva polacca statunitense tratta dalla omonima saga letteraria scritti da Andrzej Sapkowski. Gli episodi mandati in onda sulla piattaforma di streaming online Netflix hanno riscosso un successo incredibile attirando milioni di spettatori.

La serie televisiva che racconta le vicende di un mondo medievale in cui sono presenti personaggi mitici, magia e ambientazioni particolari sta per ritornare nel catalogo del colosso dello streaming con una seconda stagione. I numerosi fan, infatti, non vedono l’ora di scoprire il destino di Geralt di Rivia, Ciri e Yennefer.

The Witcher: la seconda stagione è in arrivo, ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto dicono alcune notizie e quanto riporta il noto sito web Variety la seconda stagione di The Witcher è prevista per il 2021. A confermare la notizia durante una recente intervista è Lauren Schmift Hissrich comunicando ai spettatori: “Non abbiamo ancora una data di lancio esatta per la stagione seconda, ma sicuramente sarà nel 2021.”

Fortunatamente le riprese della seconda stagione sono già iniziate a Febbraio e la piattaforma di streaming online Netflix ha svelato ai suoi utenti quasi tutto il cast della seconda stagione. Ad essere confermati sono Henry Cavill nei panni di Geralt, Anya Chalotra nei panni di Yennefer e Freya Allan nelle vesti di Ciri. Inoltre, in questi nuovi episodi sono aggiunti due nuovi personaggi: Paul Bullion nelle vesti di Lambert e Yasen Atour nei panni di Coen.

Secondo alcuni voci da corridoio, i nuovi episodi sono ambientati a Kaer Morhen, il maniero in cui i witcher sono addestrati. Comunque, ancora queste voci non sono state confermate.