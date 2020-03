Teamfight Tactics, il titolo della serie auto chess di League of Legends, è ora disponibile sia su iOS che su Android. All’inizio di questo mese, TFT aveva una versione beta su Android, ma la versione completa è ora disponibile su Google Play Store per Android e App Store per iOS.

Queste app mobili possono essere collegate al tuo account Riot principale su PC. Gli acquisti, i ranghi e la progressione di XP effettuati su PC o dispositivo mobile verranno trasferiti, incluso il tuo inventario TFT. Mentre il negozio disponibile sull’applicazione mobile non sarà completo al momento del lancio, coloro che hanno acquistato il Galaxy Pass + avranno comunque accesso una volta distribuito l’aggiornamento sia su dispositivo mobile che su PC.

Teamfight Tactics, arriva il download su Android e iOS

L’unica differenza principale tra le edizioni mobile e PC è il tipo di valuta utilizzata; sul cellulare non sarà più il solito RP. Invece, mostrerà la tua valuta locale, con i costi convertiti il ​​più vicino possibile all’equivalente RP. Per ulteriori informazioni su come funziona, consulta il blog degli sviluppatori di Teamfight Tactics.

I dispositivi mobili dovranno soddisfare i requisiti minimi per poter eseguire TFT. Per Android ciò significa che è necessario qualsiasi dispositivo con 2 GB + di RAM, Android versione 7 o successiva, Open GL versione 3+ e un sistema operativo a 64 bit. L’edizione iOS supporta l’iPhone 6S e versioni successive, ovvero qualsiasi iPhone rilasciato dopo il 6S.

Il lancio dell’edizione mobile è perfettamente programmato per consentire ai giocatori di conoscere il gioco e i suoi sistemi poiché il massiccio aggiornamento delle Galassie ha cambiato tutto.