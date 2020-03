Sulla piattaforma di streaming online Netflix continuano gli aggiornamenti del catalogo multimediale aggiungendo continuamente nuove serie televisive e film, ma tantissimi utenti continuano ad attendere la quarta stagione di Stranger Things. Una serie televisiva statunitense ideata dai Duffer Brothers con l’idea di raccontare l’incredibile storia di una ragazzina con dei poteri psichici capace di combattere un mondo parallelo, il sottosopra.

Ad affascinare gli spettatori non è solo l’incredibile storia, ma anche i particolari e divertenti personaggi. I quattro ragazzini, in particolare, hanno riscosso un successo incredibile in tutto il mondo.

Comunque sia, la quarta stagione è ormai in programmazione da diverso tempo e a breve dovrebbe comparire nel catalogo della piattaforma di streaming Netflix visto gli accordi presi con i Duffer Brothers. A riguardo, gli spettatori hanno ricevuto delle nuove informazioni dai due fratelli grazie ad una recente intervista.

Stranger Things 4: ecco i dettagli rivelati dagli autori della serie televisiva

La serie televisiva statunitense potrebbe arrivare a breve in esclusiva e in prima visione nel catalogo del colosso dello streaming, visto gli accordi presi. Secondo quanto dicono le indiscrezioni ricevute, questa nuova stagione è ambientata in una città differente da Hawkins e la città potrebbe essere quella in cui Joyce e la sua famiglia ha deciso di trasferirsi.

Oltretutto le vicende di Hopper non sono terminate nella terza stagione perché in una recente intervista i fratelli Duffer hanno rassicurato gli spettatori comunicando che per il capo della Polizia non è ancora finita.

Insomma, sarà sicuramente una stagione grandiosa come le precedenti e sarà disponibile molto presto secondo alcune voci da corridoio.