Ogni giorno gli smartphone rimangono nelle mani degli utenti per ore e ore: è così che questi cari compagni dell’uomo entrano in contatto con una serie di batteri, virus e sporcizia che poi, in un modo o nell’altro, si trasferiniscono sul viso degli utenti. Come il concetto di lavarsi le mani e tenere alla propria igiene sia alla base della pulizia personale, anche l’attenzione per la disinfettazione e la pulizia del proprio telefono dovrebbe essere vista come una buona abitudine dagli utenti… In fin dei conti non è un mistero che la maggior parte di questi non tende a rimuovere neanche la cover per mesi e mesi!

Smartphone: bisogna sanificare anche questo dispositivo per eliminare virus e batteri

Sanificare il proprio smartphone o, in tal caso, il proprio tablet può essere semplice e veloce se all’occorrenza si hanno dei prodotti di uso casalingo molto economici. Non è infatti richiesto alcun tipo di prodotto specifico, ma è molto importante state attenti poiché l’obiettivo finale è quello di pulire l’oggetto, non fargli il bagno!

Nelle condizioni in cui si voglia semplicemente ridurre il livello di sporcizia, la soluzione ideale è quella di creare una miscela di acqua e detergente (sapone). Attenzione: sarà sufficiente una goccia di quest’ultimo. Aiutandosi con un panno in microfibra inumidito con questa miscela sarà possibile sanificare in maniera completa tutto lo smartphone, prestando particolare attenzione a non fare entrare umidità nei fori sulla scossa: microfoni, vano di ricarica, eventuale jack per le cuffie e casse.

Nella circostanza in cui, invece, il desiderio è quello di eliminare ogni tipo di batteri e virus, invece, è necessario ricorrere ad una seconda soluzione composta da acqua e alcool al 70% in proporzioni 50/60. Attraverso un panno di microfibra, sempre, sarà possibile ripetere l’operazione come sopra riportato.