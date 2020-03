L’emergenza Coronavirus sta costringendo ad una permanenza forzata in casa milioni di italiani. I decreti del Governo della scorsa settimana hanno difatti mandato in lockdown tutta la nazione al fine di contenere l’espansione del COVID-19. Con tanto tempo libero, i cittadini stanno riscoprendo la televisione e Sky, anche in mancanza di eventi sportivi o calcistici, non fa mancare l’intrattenimento ai suoi abbonati.

Sky, un regalo a tutti i clienti per l’emergenza Coronavirus

Come vi abbiamo mostrato anche con Vodafone o con TIM, in queste ore sono molte le iniziative di solidarietà digitale da parte delle grandi aziende attive nel nostro paese. Anche Sky si allinea su questa strada. Da giorni la pay tv satellitare sta promuovendo un regalo assai gradito per tutti i suoi abbonati.

Sino al prossimo 4 Aprile, tutti i clienti di Sky che non hanno il cosiddetto pacchetto completo con Cinema, Sport e Calcio potranno accedere a tutti i canali della piattaforma, anche a quelli non inclusi nel proprio abbonamento.

Ad esempio, chi è abbonato ai soli ticket Sport e Calcio, sino al 4 Aprile potrà accedere a tutti i canali Cinema ed allo stesso tempo potrà accedere anche ai film in streaming utilizzando il servizio On Demand.

Non è previsto alcun genere di attivazione per questa promozione. La visione dei canali criptati sarà automatica. Allo stesso tempo non sono necessarie richieste di disattivazione al termine dell’iniziativa.

Considerato che, stando agli ultimi rumors, le misure stringenti del Governo saranno prorogate oltre il 4 Aprile, anche con Sky potrebbe esserci una proroga. Tuttavia, però, non sono arrivati ancora aggiornamenti ufficiali in merito.