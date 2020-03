L’eccesso di radiazioni negli smartphone è una cosa che preoccupa da sempre le persone che ne fanno utilizzo, che sono la stragrande maggioranza, ormai. Per questa ragione sono stati fatti degli studi a riguardo. In particolare dall’Ufficio Federale tedesco che si occupa della protezione da radiazioni chiamato Budesamt für Strahlenschutz. Secondo i loro studi, esiste un limite massimo di radiazioni che uno smartphone possa emettere per rientrare nella norma ed ha stilato una lista di quali sono i dispositivi sconsigliati.

Radiazioni in eccesso: quali sono i dispositivi più pericolosi

Ecco la lista dei modelli che superano di oltre il doppio, l’emissione di onde elettromagnetiche:

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi Max 3

OnePlus 6T

HTC U12 life

Xiaomi Mi Mix 3

Xperia XA2 Plus

Google Pixel 3 XL

Xiaomi Mi 9/9 SE

iPhone 7

Xperia XZ1 Compact

HTC Desire 12/12+

Xiaomi Mi 9T

Google Pixel 3

iPhone 8

Xiaomi Redmi Note 5

Zte Axon 7 mini

Allo stesso modo, esiste una lista di smartphone maggiormente sicuri, poiché emettono una quantità di onde elettromagnetiche particolarmente bassa:

Zte Axon Elite

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 10+

Nokia 6

Samsung Galaxy Note 10

Nokia 8

Nokia 3.2

Nokia 2

LG G7 ThinQ

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy M20

Nokia 7.1

Honor 7A

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S7 Edge

Avrete notato che in queste due liste spiccano dei nomi in particolare. Il primo è Xiaomi, che sembra comparire molto spesso nella lista dei modelli pericolosi. Lo stesso vale per iPhone, il quale compare ben due volte nella stessa lista e neanche una volta in quella dei dispositivi a bassa emissione. Il nome che al contrario, spicca nella seconda lista, è quello di Samsung, con ben 8 modelli su 16.