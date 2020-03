Nel corso di queste settimane si conferma il successo di Iliad. Gli ultimi dati aggiornati dicono che le schede SIM attivate dal provider francese hanno superato la quota dei 5 milioni di unità. Pertanto, la crescita della compagnia è ancora in forze rialzo, nonostante alcune polemiche relative alla connessione internet.

Iliad, niente più problemi per il roaming: ci sono più Giga per tutti

Tanti utenti del gestore francese sino a pochi mesi fa avevano molto da rimproverare per quanto concerne le politiche commerciali sul roaming. Come altri operatori attivi in Europa, anche Iliad fornisce Giga a costo zero per navigare in internet ad di fuori dei propri confini nazionali. Il lievitare del dissenso è nato da una penuria di Giga disponibili per la connessione in Europa: solo 2 Giga.

Questa polemica non ha riguardato esclusivamente i clienti di Iliad, considerato anche anche tanti abbonati con Vodafone o con Wind si sono lamentati per le stesse ragioni.

Già da tempo, il team commerciale di Iliad ha modificato i parametri per quanto concerne la Giga 50. Allo stato attuale, coloro che utilizzano la popolare ricaricabile del provider francese hanno diritto a 4 Giga per la connessione internet.

Un ulteriore cambiamento vi è stato in queste prima parte del 2020 con la Giga 40. Iliad ha infatti deciso di equiparare completamente i contenuti roaming della Giga 50 e della Giga 40. Va da sé, quindi, che anche coloro che utilizzano la ricaricabile che prevede 40 Giga internet ora possono usufruire di 4 Giga per navigare sul web nei paesi facenti parte dell’Unione Europea.