Huawei ha creato un’app sostitutiva a Google Play

Secondo una descrizione dell’app, potrebbe essere utilizzata con la “serie Mate 30, serie P40 e Mate X”. Con il P40 presto in vendita, l’app potrebbe essere ufficialmente rilasciata con il lancio di quel telefono. Le vendite del Mate 30 al di fuori della Cina sono state molto lente, quindi Huawei è senza dubbio in grado di provare a potenziare il P40.

Un collaboratore di XDA in Germania ha trasferito l’app sul suo Huawei Mate 30 Pro per mostrare come funziona. Secondo la descrizione di Huawei, è possibile scaricare AppSearch dallo store AppGallery di Huawei. Da lì, mostra app popolari come Facebook, Messenger, Instagram e Twitter o ti consente di cercare la tua app preferita.

Huawei: AppSearch sarà provvidenziale ma non ti farà fare download diretti

Tuttavia, AppSearch non fornisce download diretti, ma ti invia in una posizione dove puoi trovarli. La società afferma esplicitamente che “aiuta gli utenti a trovare app popolari consolidando più fonti di download. Tutto il contenuto accessibile tramite AppSearch è fornito da terze parti. Il contenuto è di esclusiva responsabilità dell’entità che lo rende disponibile. “Queste terze parti includono Amazon, APKPure, APKMirror e il negozio di Huawei“, secondo XDA.

I proprietari del Mate 30 e di altri dispositivi del marchio cinese avevano una soluzione alternativa a Google Play tramite un’app pericolosa chiamata LZ Play. Dopo che gli utenti hanno sottolineato la sua imprecisa provenienza, Huawei ha negato qualsiasi coinvolgimento. Questo è probabilmente il motivo per cui Huawei si assume ogni responsabilità legale per AppSearch, anche se offre agli utenti un modo semplice per installare app Google.

Secondo quanto riferito da Forbes, Google sta comunque esaminando l’app per assicurarsi che non violi le leggi statunitensi. AppSearch è disponibile sul sito Web tedesco di Huawei.