EMUI 10 e EMUI 11 rappresentano le due nuove versioni di una delle interfacce grafiche mobile più richieste ed anelate dell’ultimo periodo, in tantissimi continuano a cercare in rete informazioni sugli aggiornamenti dei dispositivi Huawei e Honor, oggi finalmente vi possiamo fornire una risposta ed una lista aggiornata.

Tutti i modelli che troverete elencati qui sotto, prima o poi, riceveranno sicuramente l’update alla EMUI 10, ma questo non vuol dire che saranno gli unici. E’ bene sapere che si tratta di una lista aggiornata, non definitiva; purtroppo al giorno d’oggi non ci è dato di sapere in alcun modo quando verrà rilasciato l’update, non possiamo che attendere e sperare di vederlo comparire il prima possibile via OTA.

Huawei e Honor: ecco i dispositivi in aggiornamento con EMUI 10 e EMUI 11

EMUI 10:

Huawei P30: tutte le versioni P30, P30 Pro e Pro Lite.

Mate 20: tutte le versioni Mate 20, Mate 20 Lite, Mate 20 Pro, Mate 20 X e Mate 20 Porsche Design.

20: tutte le versioni Mate 20, Mate 20 Lite, Mate 20 Pro, Mate 20 X e Mate 20 Porsche Design. Mate 10 : le versioni Mate 10, Mate 10 Pro, Mate RS Design.

: le versioni Mate 10, Mate 10 Pro, Mate RS Design. P20 : solamente le release P20 e P20 Pro.

: solamente le release P20 e P20 Pro. P smart : saranno aggiornati P Smart 2019, P Smart Z e P Smart+ 2019.

: saranno aggiornati P Smart 2019, P Smart Z e P Smart+ 2019. Nova : dal Nova 4, passando per Nova 4e, Nova 5i, Nova 5 Pro, Nova 5 e Nova 5T.

: dal Nova 4, passando per Nova 4e, Nova 5i, Nova 5 Pro, Nova 5 e Nova 5T. Serie Y : tanti modelli coinvolti, come Y9 Prime 2019, Y7 Pro 2019, Y6 2019, Y9 2019, Y7 2019, Y7 Pro 2019 e Y7 Prime 2019.

: tanti modelli coinvolti, come Y9 Prime 2019, Y7 Pro 2019, Y6 2019, Y9 2019, Y7 2019, Y7 Pro 2019 e Y7 Prime 2019. Tablet MediaPad: M6 10.8 e M6 8.4.

MediaPad: M6 10.8 e M6 8.4. Honor: 9X, 9X Pro, 20, 20 Pro e 20 Lite, View 10, View 20, 10, 10GT, 10 Lite, 10 Youth Edition, Note 10, 8X, 8C, Magic 2, 8A e Play.

EMUI 11: