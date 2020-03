A causa dell’incontrollata emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus, milioni di persone nel mondo, ma in particolare in Italia, sono state costrette a restare in casa. Per distrarsi e restare spensierati in questi giorni difficili, quindi, centinaia di migliaia si sono riversate sui principali servizi di streaming online come, ad esempio, Netflix, Infinity, IPTV, Playstation e tanto altro ancora. Cosi facendo, però, è successo quello che tutti speravamo non succedesse: le reti telefoniche di Tim, Wind, Tre e Vodafone stanno iniziando a collassare. Tutta questa improvvisa affluenza, infatti, ha mandato completamente in tilt l’intera rete nazionale degli operatori telefonici che, di fatto, si sono beccati le lamentale di milioni di persone Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli su cosa succede negli ultimi giorni.

Coronavirus: disservizi in Tutta Italia per Tim, Wind, Tre, Vodafone a causa della grande affluenza

Grazie alla piattaforma Downdetector.it, attiva 24 ore su 24 in tutto il paese, ad oggi è possibile scoprire in tempo reale i disservizi che stanno colpendo le reti telefoniche. Scopriamo quindi di seguito tutti i problemi di Tim, Wind, Tre e Vodafone delle ultime ore: