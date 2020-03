Le offerte del gestore WindTre sorprendono tutti e in particolar modo i clienti più giovani, i quali hanno la possibilità di scegliere opzioni ancora più convenienti e dai contenuti straordinari. La WindTre Young Edu è una delle promozioni dedicate ai clienti under 30 ed è scontata a 9,99 euro al mese, per i primi tre mesi.

WindTre Young Edu: minuti, SMS e 40 GB di traffico dati alla massima velocità!

La tariffa WindTre Young Edu è rivolta esclusivamente ai clienti under 30, i quali possono procedere con l’acquisto della nuova SIM anche attraverso il sito ufficiale del gestore. La promozione permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

40 GB di traffico dati alla massima velocità

Il costo di rinnovo dell’offerta ammonta a soli 9,99 euro al mese, per tre mesi; successivamente, passerà a 11,99 euro al mese. Il costo di attivazione, invece, ammonta a soli 6,99 euro, ai quali è necessario aggiungere ulteriori 10,00 euro per la nuova SIM.

L’operatore include nel prezzo i servizi extra, quindi permette di usufruire gratuitamente del servizio di segreteria telefonica; del servizio Ti ho Cercato Gratuito, e dell’SMS di ricevuta di ritorno.

Il gestore offre la possibilità di ricevere una quantità maggiore di Giga di traffico dati, per ottenerli i clienti dovranno però sostenere ogni spesa tramite carta di credito, conto corrente o carta conto e attivare l’opzione in versione Easy Pay. L’operatore, così, permetterà di ricevere mensilmente:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

80 GB di traffico dati

In questo caso, il costo di rinnovo sarà pari a 11,99 euro al mese.