Wind Tre è ufficialmente una realtà del mercato della telefonia italiana. Lo scorso lunedì è diventata effettiva la fusione che ha unito Wind con 3 Italia. Quelli che prima erano due operatori, divisi anche solo nella forma, adesso congiungono le loro forze. In maniera contestuale al lancio del nuovo provider arrivano anche le prime offerte per tutti i consumatori.

Wind Tre, ecco l’offerta per i giovani con consumi illimitati ed 80 Giga

Uno degli obiettivi principali di Wind Tre è intercettare il pubblico composto dai giovani. Sul sito ufficiale, in questo senso, sono già previste alcune iniziative ad hoc per questa fascia di pubblico strategica.

Una delle offerte principali è la Young DSU. Questa tariffa si rivolge a tutti gli utenti con età compresa tra i 18 ed i 30 anni. Le soglie di consumo sono molto vantaggiose. Wind Tre garantisce consumi illimitati per effettuare telefonate sul suolo nazionale verso tutti i numeri fissi e mobili più SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica. Per quanto concerne la soglia per la navigazione internet, invece, gli utenti potranno contare su ben 80 Giga da utilizzare con la velocità del 4G.

Il costo di rinnovo mensile per questa promozione si attesta sui 9,99 euro da pagare ogni trenta giorni. Questo prezzo è però valido per sceglie la modalità di pagamento Easy Pay, con addebito automatico su carta di credito o conto corrente.

Per quanto concerne l’attivazione, questa è possibile sia recandosi in uno degli store di Wind Tre in Italia sia prenotando il tutto attraverso il sito internet ufficiale.