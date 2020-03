L’emergenza Coronavirus continua ad essere di stretta attualità nel nostro paese ed anche in Europa. I decreti del Governo hanno spinto tutta la popolazione a restare nelle abitazioni, a meno di emergenze lavorative o mediche. Mai come in questi giorni, la comunicazione su WhatsApp è fondamentale per mantenere i rapporti con amici, parenti ed anche – in alcuni casi – con il partner.

WhatsApp, un bug per leggere le chat del proprio partner

Al netto dell’emergenza, a più riprese abbiamo sottolineato l’importanza di WhatsApp nell’ambito dei legami amorosi. Negli ultimi anni, è impossibile non sottolineare come molte relazioni siano iniziate ed allo stesso tempo concluse proprio attraverso la chat.

Ultimamente su WhatsApp si è venuta a creare una sorta di psicosi per eventuali tradimenti. Molte persone cercano di spiare direttamente il telefono del proprio lui o della propria lei, alla ricerca di contenuti spinosi. Spesso, però, questo trucco è del tutto inutile dato che chi ha qualcosa da nascondere tende naturalmente ad eliminare ogni messaggio compromettente.

Per spiare direttamente le conversazioni del partner è possibile far riferimento ad una particolare anomalia dell’estensione della chat, WhatsApp Web. Per leggere tutte le chat altrui è necessario avere a disposizione un pc e dello smartphone del partner.

Attraverso lo smartphone del partner si dovrà effettuare la sincronizzazione delle conversazioni sul pc attraverso il menù Impostazioni della chat con l’utilizzo del codice QR. In pochi secondi il sistema copierà le chat dal pc a computer, sul sito di WhatsApp Web. Le comunicazioni saranno presenti in forma integrale (compresi file multimediali) e saranno aggiornate in tempo reale.