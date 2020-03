Durante le ultime settimane vi è stato un vero e proprio assalto alle pagine social di Vodafone. Numerosi post sia su Facebook che su Twitter sono caratterizzati da commenti a dir poco critici contro quelle che sono le nuove politiche del gestore britannico per l’utilizzo delle schede SIM.

Vodafone, una spesa non prevista per le SIM non più utilizzate

La polemica contro il provider inglese è nata dalla ricezione da parte di molti utenti di un saldo da pagare. Tante persone hanno ricevuto da Vodafone richieste di pagamento, per un valore che parte da 5 euro e supera la decina di euro.

I pagamenti extra fanno riferimento ad una cambiamento delle norme contrattuali di Vodafone. La compagnia telefonica, infatti, ha deciso di applicare un costo fisso e mensile per tutte quelle schede SIM che non sono legate ad una ricaricabile standard. L’utilizzo di una SIM senza ricaricabile comporta ora un costo ricorrente di 5 euro al mese. Questa è la causa della richiesta di Vodafone verso gli utenti o gli ex utenti.

Da questo cambiamento si evince che i clienti non possono più abbandonare liberamente una SIM in caso di mancato utilizzo. Per evitare di incorrere in costi aggiuntivi è necessario richiedere la disdetta del proprio contratto.

Coloro che decidono o decideranno di concludere il rapporto con il provider britannico dovranno quindi premurarsi di chiamare il call center al numero 190 ed effettuare richiesta di disdetta ad un operatore. L’operatore in poche ore si premierà di disattivare la linea. Solo in questo modo si eviteranno brutte sorprese.