Vodafone ha recentemente pubblicato un’offerta davvero molto speciale tramite la quale cercare di invogliare i consumatori ad attivare 100 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile, richiedendo il pagamento di un canone relativamente ridotto.

La passa a Vodafone in questione risulta essere oggi accessibile solamente per coloro che ricevono un SMS informativo direttamente sul proprio numero di telefono, ciò sta a significare che l’accesso è riservato ad personam solamente ad alcuni fortunati già clienti. Il costo iniziale da sostenere non è elevato, anzi, corrisponde esattamente a 1 euro, senza necessitare dell’acquisto di una nuova SIM ricaricabile, né ovviamente richiedere la portabilità del numero.

Completamente assente anche un vincolo contrattuale di durata, in questo caso infatti il consumatore potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza temere alcuna controindicazione o costo aggiuntivo da sostenere.

Vodafone: i prezzi sono invitanti ed alla portata di tutti

Il nome dell’offerta è Special Minuti 100 giga, richiede il versamento di 12 euro al mese, per comunque accedere tranquillamente a 100 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per illimitati minuti per telefonare a chiunque.

Il canone, come previsto dalla maggior parte delle offerte di Vodafone, è da versare solo ed esclusivamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile (non è possibile richiedere l’addebito diretto tramite conto corrente). La navigazione è prevista sotto rete telefonica 4.5G di Vodafone, con il limite massimo imposto a 600Mbps in download, naturalmente con smartphone abilitato ed in perfette condizioni di ricezione del segnale telefonico.

Ricordiamo la promozione essere raggiungibile solo ed esclusivamente tramite invito diretto.