Basta poco più di 190 euro per portarti a casa un rogged Phone certificato IP69K, dotato di una fotocamera da 48 MP e di una super-batteria da 10.000 mAh. Insomma, un vero e proprio affare per gli amanti delle avventure e delle attività all’aperto, alla ricerca di uno smartphone che assicuri loro una lunga autonomia e buone prestazioni, specie in ambito fotografico. Ebbene, quello smartphone potrebbe essere proprio il nuovo WP6 di OUKITEL, in vendita da oggi in tutto il mondo con il 20% di sconto sul prezzo di listino. OUKITEL WP6, infatti, può essere acquistato su AliExpress al prezzo di 195,26 euro.

Come previsto dagli appassionati della serie WP, il vociferato “primo rugged Phone al mondo dotato di una batteria da 10.000 mAh e fotocamera da 48 MP”, nonché “il rugged Phone più conveniente con specifiche all’avanguardia“, OUKITEL WP6 è stato presentato oggi ed integra caratteristiche proprie degli smartphone del suo genere e di dispositivi, per così dire, di uso tradizionale. A seguire, le caratteristiche chiave di OUKITEL WP6.

Batteria da 10.000 mAh : grazie al basso consumo energetico garantito dal processore Helio P70 e dalla presenza di una batteria da ben 10.000 mAh, lo smartphone garantisce un’autonomia di 32 giorni in standby e 52 ore di conversazione continua.

: grazie al basso consumo energetico garantito dal processore Helio P70 e dalla presenza di una batteria da ben 10.000 mAh, lo smartphone garantisce un’autonomia di 32 giorni in standby e 52 ore di conversazione continua. Tripla fotocamera posteriore da 48 MP : per scattare foto dettagliate e ottimizzate. Il processore P70, insieme all’alta risoluzione delle fotocamere, creano una delle combo più potenti per gli smartphone dai prezzi più accessibili. Il comparto fotografico si compone di altri due sensori da 5 MP e 2 MP ed una fotocamera frontale per selfie da 16 MP.

: per scattare foto dettagliate e ottimizzate. Il processore P70, insieme all’alta risoluzione delle fotocamere, creano una delle combo più potenti per gli smartphone dai prezzi più accessibili. Il comparto fotografico si compone di altri due sensori da 5 MP e 2 MP ed una fotocamera frontale per selfie da 16 MP. Processore Octa-core Helio P70 : realizzato con un processo a 12 nm di TSMC, il chip incorpora otto core. Helio P70 garantisce un’elaborazione dei dati molto più potente ed il suo basso consumo contribuisce a prolungare la durata della batteria. Completano il comparto hardware 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna.

: realizzato con un processo a 12 nm di TSMC, il chip incorpora otto core. Helio P70 garantisce un’elaborazione dei dati molto più potente ed il suo basso consumo contribuisce a prolungare la durata della batteria. Completano il comparto hardware 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Sistema operativo più veloce : stando a quanto riportato da un insider di OUKITEL, la versione del sistema operativo di WP6 è stata ottimizzata dagli sviluppatore per ottenere il miglior risultato. Così facendo, WP6 garantisce ha una risposta più rapida e la sua velocità di sblocco è persino più rapida di alcuni smartphone di Huawei e Xiaomi.

: stando a quanto riportato da un insider di OUKITEL, la versione del sistema operativo di WP6 è stata ottimizzata dagli sviluppatore per ottenere il miglior risultato. Così facendo, WP6 garantisce ha una risposta più rapida e la sua velocità di sblocco è persino più rapida di alcuni smartphone di Huawei e Xiaomi. Cover 70% in metallo e Gorilla Glass 1 mm: il Gorilla Glass di WP6 è più spesso di tutti i modelli precedenti. Il metallo resiste meglio alla temperatura, ed il 70% di rivestimento metallico di cui è dotato lo smartphone impedisce al guscio esterno di sciogliersi in ambienti superiori a 100 gradi.

Infine, ricordiamo che nei giorni scorsi si è tenuto il GiveAway di OUKITEL con 10 smartphone WP6 in palio gratuitamente. I vincitori del GiveAway saranno annunciati oggi ed i risultati saranno comunicati sulla pagina Facebook ufficiale di OUKITEL.