L’universo digitale del mondo dell’intrattenimento, è in grandissima parte dominato da Netflix e da Spotify, i due colossi più famosi di streaming video e di streaming musicale. Gli utenti che desiderano usufruire di un servizio quotidiano che fornisca loro serie TV, film, documentari e quant’altro, possono accedervi tramite un abbonamento mensile. Il prezzo di questo abbonamento, costa intorno ai 15 euro. Lo stesso vale per gli abbonati a Spotify Premium, i quali pagano un abbonamento mensile di 9, 99 euro. In questo modo, possono usufruire sui propri dispositivi di un grandissimo il catalogo musicale che abbraccia tanti generi diversi.

Ecco in che modo è possibile risparmiare se entrambi gli abbonamenti

Essendo questi due abbonamenti, tendenzialmente scelti da studenti e da persone con poca disponibilità economica, sono stati inventati dei modi risparmiare un po’. Together Price è un servizio considerato molto affidabile. Consente di condividere il proprio abbonamento di Netflix o di Spotify con più di una persona, anche sconosciuta, in totale sicurezza.

Tuttoquello che dovrete fare è iscrivervi al sito ufficiale e al relativo gruppo dell’abbonamento che intendete fare. A quel punto, sarà il sistema stesso a raccogliere i vostri dati e abbinarli a quelli di altre persone, in totale sicurezza. Tutto ciò che dovete fare voi è versare la vostra parte di abbonamento, che a questo punto sarà un quarto di quello che versereste da soli.

Ci sono persone che adattano già pratiche simili in maniera indipendente, ovvero cercando in prima persona altri denti che desiderino condividere il servizio, per poi raccogliere i soldi per tutti. Together Price semplificherà la vita a queste persone, evitandogli la fatica.