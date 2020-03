MediaWorld ha recentemente presentato al mondo un nuovo volantino con gli sconti più pazzi del periodo, in particolare sono offerte applicate sui prodotti più richiesti ed utilizzati nell’ultimo periodo, quelli adatti per il cosiddetto Smart Working.

La maggior parte di noi si ritrova ad essere costretta a lavorare da casa, in alcune occasioni però non si ha a disposizione un insieme di prodotti qualitativamente elevato o in grado di soddisfare la richiesta operatività da parte della propri azienda. Partendo da questo concetto, MediaWorld ha deciso di lanciare il volantino Home Sweet Work con tantissimi dispositivi a prezzi scontatissimi.

Gli acquisti, come era facilmente ipotizzabile, possono essere completati sia online che nei punti vendita; per incentivare le compravendite, MediaWorld ha deciso, in via del tutto straordinaria, di attivare le spedizioni gratuite presso il vostro domicilio, indipendentemente dal livello di spesa effettuato/registrato.

MediaWorld: il volantino sconta questi prezzi

La campagna promozionale parte prima di tutto dal mondo dei notebook e dei dispositivi principalmente utilizzati per il lavoro da casa, le categorie annesse sono desktop e all-in-one. Alcuni prezzi appaiono essere davvero invitanti, basti infatti pensare che si possono anche acquistare gli Apple MacBook per capire proprio la qualità generale degli sconti.

Scelto il componente principale, ora non resta che pensare al corredo dell’ambiente (con macchine del caffè e purificatori d’aria), passando anche per gli accessori come monitor, stampanti, webcam, mouse, tastiere o similari.

Tutti i dettagli sono reperibili direttamente a questo link.