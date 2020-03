La situazione che moltissimi cittadini stanno vivendo in questo momento induce a trascorrere ben più tempo guardando film e serie TV di quanto non se ne possa impiegare nella vita di tutti i giorni.

D’altronde, da quando il piccolo schermo è divenuto sempre più piccolo, adattandosi alle dimensioni di uno smartphone o di un tablet piuttosto che di una televisione, si è diffusa maggiormente l’abitudine di vedere questo tipo di contenuti quasi “al volo”, in un momento di pausa, o contrariamente dedicarvisi diverse ore in binge watching. Cosa che è possibile fare soprattutto in questo momento di clausura determinata dalle norme di sicurezza per l’emergenza Coronavirus.

Nell’ambito della fruizione digitale di contenuti, Infinity – il servizio streaming di Mediaset – aveva già aderito al progetto di Solidarietà Digitale, promosso dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, offrendo ai nuovi clienti l’iscrizione gratuita a due mesi di prova. Normalmente, infatti, la piattaforma ne offre uno solo.

Ma siglando l’accordo con PayPal, la promo risulta addirittura maggiorata, con l’aggiunta di 3 mesi al prezzo complessivo di soli 7 euro.

Infinity con PayPal per la promo che fa già gola agli italiani

Il risparmio ottenuto con questa nuova offerta è decisamente considerevole, se si conta che normalmente l’abbonamento ad Infinity andrebbe a costare ben 7,99 euro al mese, mentre aderendo a questa offerta si ottengono 2 mesi gratuiti e 3 mesi con il pagamento di 7 euro una tantum.

Si tratta senza dubbio di un ottimo modo, per la piattaforma Mediaset e per il servizio PayPal, di farsi pubblicità in questo momento così particolare. Ricordiamo che la promozione è valida solo per i nuovi clienti che corrispondano il pagamento delle mensilità attraverso PayPal.