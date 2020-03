Android: utenti felicissimi, oggi 4 app e giochi a pagamento sono gratis

Tutti gli utenti che utilizzano Android non possono fare altro che tessere le sue lodi. Questo sistema operativo è infatti perfetto per tutti coloro che si rapportano ad uno smartphone per la prima volta ma anche per coloro che risultano veramente esperti.

Le possibilità di personalizzazione sono davvero ampia, come nessun altra piattaforma mobile in questo momento disponibile sul mercato. Proprio questo è un vero e proprio asso nella manica per il sistema operativo di Google, il quale negli anni non ho fatto altro che riportare tante novità. Una di queste è sicuramente la quantità di volte in cui il Play Store implementa nuovi contenuti al suo interno.

Ricordiamo a tutti che questo market di contenuti include ogni giorno tanti nuovi titoli interessanti oltre ai giochi e alle applicazioni che già possiede. Molti dei titoli già esistenti all’interno dello Store sono sia gratis che a pagamento, ma spesso arrivano anche delle offerte molto interessanti.

Android, solo per oggi c’è una lista con alcuni contenuti a pagamento offerti totalmente gratis sul Play Store

Solo durante questa giornata gli utenti potranno approfittare per scaricare diverse applicazioni e giochi a pagamento gratis. Noi abbiamo individuato ben 4 titoli, i quali possono essere scaricati direttamente da questa lista e con il link che trovate in corrispondenza del nome.