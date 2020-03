La piattaforma di e-commerce Amazon sta vivendo delle settimane molto stressanti, quasi paragonabili ad un periodo natalizio o alle settimane del Black Friday.

Il motivo è molto semplice da intuire, gli utenti sono per la maggior parte a casa dal lavoro e continuano ad ordinare prodotti sulla piattaforma, che ha deciso di non mollare nonostante gli scioperi degli ultimi giorni. Ecco i dettagli.

Amazon non molla nonostante gli scioperi

Sono giornate di molta tensione all’interno dei centri Amazon in tutto il territorio italiano, negli scorsi giorni abbiamo parlato dei recenti scioperi sindacali per ottenere maggiori sicurezze da parte dell’azienda in questo periodo. Quest’ultima ha subito risposto in merito alla sicurezza, convinta di non voler mollare proprio ora, proprio quanto moltissimi italiani hanno bisogno di lei.

Vi ricordo infatti che il colosso di Seattle, vende anche alimenti e beni di prima necessità, che in questo momento hanno la priorità rispetto ad altri. Proprio ieri infatti abbiamo riportato la decisione della piattaforma, mettere al primo posto nelle spedizioni i beni di prima necessità e rallentare quelli non indispensabili per la sopravvivenza. Un po’ come sta succedendo in alcuni supermercati, con le corsie di cartoleria e articoli per la casa sbarrate, perché non considerate indispensabili per andare avanti.

Vi riportiamo la replica della piattaforma alla stampa in seguito agli scioperi degli scorsi giorni: “Il benessere dei nostri dipendenti dei nostri fornitori e dei nostri clienti è al primo posto. Stiamo seguendo rigorosamente le indicazioni fornite dal Governo e dalle autorità sanitarie locali nell’implementare in tutti i siti le giuste misure per contenere l’emergenza sanitaria in corso“.