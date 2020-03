WhatsApp: questi smartphone da febbraio non sono più supportati

Ogni anno WhatsApp fa pulizia tra i dispositivi che possono essere supportati dalla piattaforma e questo è inevitabile. Anche lo scorso mese di febbraio ha portato tante novità sotto quest’aspetto con moltissimi device che sono stati depennati.

Tutti gli smartphone in questione sono ritenuti infatti obsoleti e non idonei da parte di WhatsApp. Tutti i nuovi aggiornamenti infatti richiedono particolari requisiti per essere apprezzati, cosa non disponibile sugli smartphone eliminati dalla lista di supporto. Nella lista qui in basso potete trovare i nomi di tutti i dispositivi che non sono più supportati.

Tutti questi smartphone da febbraio non hanno più il supporto da parte di WhatsApp