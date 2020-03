Fino al 22 marzo in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, nonché direttamente sul sito ufficiale, è stato attivato un volantino Expert dal retrogusto quasi unico nel suo genere, ed in grado di soddisfare anche l’utente più esigente.

Alla base della campagna troviamo innanzitutto la possibilità di ricevere un prodotto gratis con ogni acquisto effettuato, il consumatore non dovrà seguire un iter specifico, come stiamo vedendo quotidianamente da Trony, ma dovrà semplicemente provvedere all’acquisto di uno dei prodotti contrassegnati dall’apposito bollino (senza limitazioni sulla spesa minima da sostenere).

A questo punto basterà recarsi in cassa per ricevere gratuitamente una smart TV Toshiba da 32 pollici, del valore commerciale di circa 250 euro. La consegna sarà immediata, non sarà necessario effettuare registrazioni particolari o quant’altro.

Volantino Expert: questo regalo fa impazzire gli utenti

Il volantino Expert fa impazzire gli utenti, in quanto alle spalle della soluzione indicata poco sopra si possono trovare anche tante altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, come lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro in vendita alla modica cifra di 259 euro, passando anche per il Redmi Note 8T a 179 euro. Entrambi i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi e completamente in versione no brand.

Il volantino Expert non si ferma qui, naturalmente tra le pagine che trovate qui sotto potrete scoprire anche tante offerte attivate su dispositivi più o meno interessanti ed appartenenti a categorie merceologiche completamente differenti.