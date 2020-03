Sta per iniziare la primavera ed anche nel corso di questa stagione ci saranno tante opportunità per i clienti di TIM che nel corso del tempo sono rimasti fedeli al provider italiano. Nel corso di queste ultime settimane, il gestore ha presentato un serie di iniziative molto vantaggiose per tutti coloro che già sono abbonati.

TIM, è ancora disponibile l’offerta dei 60 Giga con la TIMpay

Resta presenta ancora in listino la vantaggiosa promozione della compagnia telefonica legata all’attivazione della carta di credito ricaricabile, TIMpay. In linea con il recente passato, tutti gli abbonati che scelgono di attivare questa carta avranno a loro disposizione 5 euro di credito a costo zero e potranno anche beneficiare di 60 Giga per internet.

Per iniziare la procedura di attivazione della carta, ogni utente dovrà effettuare il login con le proprie credenziali sul sito TIMparty. Una volta entrato nel portale dedicato a premi e bonus speciali, dovranno essere completate le pratiche d’iscrizione con l’inserimento dei propri dati personali. La parte finale del processo di attivazione prevede il riconoscimento dell’utente, che potrà avvenire sempre per via telematica.

Quando saranno ottemperati tutti i passaggi, gli utenti riceveranno i bonus di cui prima. Per quanto concerne i 5 euro, ci sarà un accredito diretto sul proprio credito residuo. La quota di 60 Giga, invece, potrà essere utilizzata per un anno dal momento dell’attivazione.

Ricordiamo che TIMpay abbraccia il circuito Mastercard e può essere utilizzata per effettuare acquisti online o anche in negozio. Disponibile, con TIM, anche il servizio relativo alla Ricarica Automatica.