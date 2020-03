Anche in questo inizio di primavera ci sono tante occasioni speciali per gli utenti TIM. Il provider italiano, come oramai ci ha abituato nel corso di queste ultime settimane, non ha programmato esclusivamente iniziative dedicata ai nuovi clienti con minuti, SMS o i Giga internet.

L’obiettivo di TIM è quello di essere in prima linea anche nei servizi extra relativi alla telefonia. Ecco quindi, l’iniziativa molto vantaggiosa per gli iPhone: tutti i clienti del gestore potranno ora ricevere uno sconto per l’acquisto di uno smartphone Apple di ultima generazione.

TIM, il valido bonus dedicato a chi acquista un nuovo iPhone

Dopo il successo del passato, i clienti potranno ancora una volta utilizzare il cosiddetto sconto permuta. L’offerta è dedicata esclusivamente a tutte quelle persone che desiderano acquistare un iPhone 11 e che contestualmente riciclano il vecchio dispositivo Apple. Il valore massimo del bonus si attesta sui 370 euro.

La promozione può essere attivata direttamente dal sito ufficiale. Il valore massimo dello sconto – i 370 euro di cui prima – saranno a disposizione di quei clienti che consegnano un iPhone XS da 64 Giga per l’acquisto di un iPhone 11. Il bonus sarà invece di 265 euro per quegli utenti che decidono di permutare un iPhone X con 64 Giga di memoria. Avranno diritto ad una riduzione di 120 euro i clienti che porteranno come usato un iPhone 8 da 64 Giga.

Gli operatori di TIM, prima dell’applicazione dello sconto, si riserveranno di accettare la permuta del dispositivo. Il prodotto usato sarà rifiutato in caso di evidenti danni estetici o malfunzionamenti al sistema operativo.