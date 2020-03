Lo smartphone risiede sempre nelle mani degli utenti: dopo aver toccato qualsiasi cosa, spesso e volentieri si tocca anche il display del device che poi, spesso e volentieri, entra a contatto con il proprio viso. Sebbene quello di lavarsi le mani sia un concetto alla base della pulizia personale, anche quello del disinfettare e pulire il proprio telefono dovrebbe diventare un’abitudine tra gli utenti, i quali non rimuovono neanche mai la cover per mesi e mesi interi.

Oggi, senza ulteriori indugi, vedremo com’è possibile pulir e disinfettare il proprio cellulare in maniera rapida ma funzionale.

Smartphone: anche lui va pulito per rimuovere i germi ed i batteri

Pulire e disinfettare il proprio telefono o, in tal caso, anche un tablet è molto semplice e può esser fatto a casa senza alcun prodotto specifico o costoso. Nel caso in cui si voglia semplicemente ridurre il livello di sporcizia, la più ideale soluzione è quella di creare una miscela di acqua e sapone. Attenzione: con questo non vogliamo suggerire di fare la doccia allo smartphone e né di creare un mondo di bolle, basterà una goccia di detergente. Attraverso un panno in microfibra inumidito con questa miscela sarà possibile pulire in maniera ottimale tutto lo smartphone, prestando particolare attenzione a non fare entrare umidità nei fori delle cuffie, del caricabatterie o negli altoparlanti.

Nel caso in cui si voglia disinfettare il telefono da batteri e virus, invece, si può ricorrere ad una seconda soluzione composta da acqua e alcool al 70% suddivisi in parti uguali. Attraverso un panno di microfibra, sempre, sarà possibile ripetere l’operazione come sopra riportato.