In seguito all’ultimo decreto del Governo Conte, che ha espressamente invitato la popolazione a non uscire dalle proprie abitazioni se non per priorità inderogabili, la piattaforma di contenuti in streaming Sky ha deciso di rendere fruibili gratuitamente tutti i propri contenuti.

Più precisamente, le persone a cui la piattaforma ha rivolto questa iniziativa, sono quelle che hanno già un contratto Sky, ma con inclusi solamente certi pacchetti. D’ora in poi saranno tutti fruibili fino al prossimo 3 aprile 2020, salvo proroghe. Scopriamo i dettagli.

Sky rende fruibili tutti i propri pacchetti ai suoi già clienti

I clienti abbonati, per esempio a pacchetti come Calcio o Sport, potranno vedere anche i programmi dei pacchetti Cinema e Famiglie e viceversa, fino al prossimo 3 aprile 2020, salvo proroghe. Purtroppo non sarà incluso nell’iniziativa il servizio Now TV. Per gli utenti che invece sono abbonati a tutti i pacchetti, sarà disponibile gratuitamente la visione dei contenuti in anteprima, che sono nella sezione Pay per view.

Non possiamo non segnalare anche l’iniziativa di raccolta fondi destinati alla Protezione Civile per acquistare strumentazioni sanitarie da poi distribuire nelle zone più colpite. Se volete, come ricorda Sky anche sul proprio sito ufficiale, potete inviare un’offerta al Conto Corrente n. 22330 (IBAN IT49J0100003245350200022330) intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con la causale SKY IoRestoACasa Covid 19.

La piattaforma Sky, come moltissime altre aziende hanno fatto, si è dimostrata molto sensibile agli ultimi eventi che ci hanno coinvolto. Non possiamo fare altro che augurarci che queste iniziative vengano imitate da altre grandi aziende, italiane e non.