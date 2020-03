Oggi l’acquisto di un’automobile non dipende solamente dal fattore estetico, ma soprattutto da quello legato al carburante con cui viene alimentata. Infatti sembra che da diverso tempo a questa parte il dualismo persista solo ed esclusivamente tra i veicoli ibridi e diesel/benzina.

A quanto pare l’elettrico a compiuto grossi passi in avanti durante gli ultimi tempi, con le nuove motorizzazioni che eccellono per consumi e prestazioni. Il diesel però risulta sempre il motore più preso in considerazione, visto che l’italiano medio tende a non voler abbandonare le proprie abitudini. Secondo quanto riportato sono ancora in netta superiorità le statistiche in favore di questa alimentazione. Le nuove versioni dei motori diesel sono riuscite a rientrare senza problemi nelle categorie meno inquinanti, anche se ci sarebbero alcune riflessioni da fare.

Diesel contro elettrico: ci sono cinque motivi per i quali l’auto a gasolio risulta tra le più scelte in assoluto

Ci sono svariate ragioni per cui una persona farebbe meglio a scegliere un veicolo diesel piuttosto che uno elettrico. Il primo è rappresentato sicuramente dal costo dell’automobile, il quale nel caso del diesel è di molto minore. Le auto elettriche costano ancora troppo, e proprio per questo qualcuno potrebbe evitare di valutarne l’acquisto.

Il secondo motivo consiste poi nei costi della manutenzione, che nel caso delle auto elettriche risultano davvero spropositati. Segue poi il problema dell’assenza delle colonnine di ricarica, le quali infatti non sono ancora ben diffusa su tutto il territorio. Infine il tasso di inquinamento non è da sottovalutare visto che smaltire un’auto elettrica dopo il suo ciclo vitale risulta molto più inquinante. Da non sottovalutare è poi il rifornimento, I cui costi in alcuni casi possono risultare maggiori.