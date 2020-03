I modelli berlina di lusso di nuova generazione Serie 7 della BMW includeranno una versione completamente elettrica, secondo Autocar. La casa automobilistica ha annunciato in una conferenza stampa che i prossimi veicoli della Serie 7 arriveranno in quattro versioni: una con un motore a benzina, una versione diesel, un ibrido plug-in e un’auto completamente elettrica. Inoltre, Oliver Zipse, presidente del consiglio di amministrazione della BMW, ha dichiarato ai partecipanti che la versione completamente elettrica sarà la più potente tra le quattro.

BMW: per la serie 7 e per altre versioni elettriche si dovrà aspettare ancora qualche altro anno

Zipse ha dichiarato alle persone che erano presenti che l’obiettivo a lungo termine della BMW è far coesistere tecnologie di propulsione diverse. Entro il 2023, la società spera di essere in grado di poter offrire al pubblico 25 tipi di veicoli elettrici. Tra queste offerte è sicuramente inclusa anche la serie 7 elettrificata. Inoltre, si sta anche preparando per il lancio del crossover iX3 completamente elettrico e della berlina elettrica i4.

Secondo Autoblog , il modello Serie 7 a emissioni zero sarà alimentato dalla tecnologia elettrica di quinta generazione di BMW, la stessa che alimenterà l’i4. Le prossime auto della Serie 7 non hanno ancora una definita data di lancio, ma dal momento che l’attuale generazione non sarà fuori produzione fino al 2022, dovremo ancora aspettare ancora qualche anno.