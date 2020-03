Il futuro del settore automobilistico è sicuramente racchiuso nelle auto elettriche sebbene ad oggi lo stesso settore abbia difficoltà ad ingrandirsi. Noto per avere dei prezzi ancora troppo al di sopra delle capacità della persona media, il mercato delle auto elettriche ad oggi non gode di tanta fiducia e questo anche per i problemi legati alla sostituzione delle batterie. Sebbene, quindi, i dubbi in merito a questa nuova tecnologia siano diversi, non bisogna scordarsi che l’avanzamento tecnologico è inarrestabile e a tal prova dobbiamo riportare che il mercato cinese sembra aver trovato una soluzione con la sperimentazione di batterie più durature, ma soprattutto facilmente sostituibili.

Auto elettriche: presto il problema delle batteria scomparirà

Stando alle ultime indiscrezioni, il governo cinese avrebbe stanziato diversi finanziamenti a favore delle auto elettriche e affinché il problema delle batterie possa essere risolto nel migliore dei modi. Come anticipato, dunque, l’obiettivo fondamentale è quello di sviluppare delle stesse capaci di essere reperite e sostituite con facilità e immediatezza, in favore anche della stessa autonomia dell’auto; un altra finalità da raggiungere, poi, è inerente alla creazione di centri specializzati per lo smaltimento delle batterie esauste.

Questo piccolo passo in avanti aiuterebbe, senza ombra di dubbio, il mercato attuale ad ottenere quella spinta che oggi manca. Per migliorare la situazione, infine, la scelta di creare modalità di ricarica alternative e che possano ricordare il rifornimento delle auto classiche potrebbe sdoganare una volta e per tutte l’elettrico. D’altronde anche l’Unione Europea si sta muovendo verso questo passo: l’adozione di questa tecnologia sarà presto inevitabile.