Vodafone ha in serbo una piacevole sorpresa per tutti gli utenti che verranno contattati direttamente tramite un messaggio testuale o una notifica sull’applicazione, in arrivo l’offerta da 100 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G.

Andiamo per ordine, a differenza delle solite operator attack viste nei giorni scorsi, in questo caso parliamo di una soluzione in grado di soddisfare solo ed esclusivamente coloro che vengono contattati direttamente dall’azienda e che sono già clienti della stessa. Ciò sta a significare infatti che i costi di attivazione risultano essere praticamente azzerati, inizialmente sarà necessario versare solamente 1 euro, senza necessariamente acquistare una nuova SIM ricaricabile o sottostare a noiosi vincoli contrattuali.

Vodafone: la promozione è davvero strabiliante

Il suo nome è Special Minuti 100 giga, prevede un costo fisso di 12 euro al mese da versare direttamente tramite il credito residuo della propria SIM ricaricabile, per riuscire ad accedere a 100 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, in aggiunta a illimitati minuti per telefonare ad ogni numero sul territorio nazionale italiano.

Non sono previste limitazioni particolari, se non i classici 600Mbps in download, con smartphone compatibile. L’attivazione della promozione di Vodafone è possibile solamente tramite invito diretto da parte dell’azienda, non è prevista la possibilità di richiederla in tutti i punti vendita o altrove sul territorio (nemmeno online). Una volta ricevuto l’SMS basterà rispondere affermativamente o attivarla direttamente dalla sezione dedicata nell’applicazione MyVodafone. Non sottostando ad alcun tipo di vincolo contrattuale, il consumatore potrà anche decidere di disattivarla in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi di sorta.