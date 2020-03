Unieuro continua a cercare di invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia con il lancio di una campagna promozionale attiva su tutto il territorio nazionale, e direttamente sul proprio sito ufficiale, ricchissima di prezzi bassissimi e di sconti mai visti prima.

In un momento in cui tutti noi non possiamo fisicamente uscire di casa a causa della quarantena, il mondo dell’e-commerce è tornato ad acquisire una certa importanza nella vita di tutti i giorni. Il volantino Unieuro risulta essere attivo online, con spedizione in alcuni casi gratuita presso il proprio domicilio (in genere però è a pagamento).

Coloro che acquisteranno potranno anche approfittare del Tasso Zero, ciò sta a significare che sarà possibile richiedere un prestito da restituire poi senza interessi tramite rate mensili addebitate direttamente sul conto corrente bancario.

Volantino Unieuro: quali sono i prezzi migliori del periodo

Il volantino Unieuro riesce a soddisfare tutte le richieste dei consumatori rilanciando anche alcuni sconti speciali su dispositivi mobile molto diffusi e richiesti, ecco arrivare infatti un bellissimo Samsung Galaxy S10 in vendita alla modica cifra di 699 euro (almeno rispetto al valore originario di listino).

Per coloro che lo ritengono ancora troppo costoso, ricordando essere già disponibile sul mercato il Galaxy S20, l’alternativa potrebbe essere rappresentata dal Samsung Galaxy S10e, uno smartphone dalle buone prestazioni e dal prezzo finale di circa 429 euro.

