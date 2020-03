Come già vi abbiamo annunciato in precedenti approfondimenti, non mancheranno le sorprese per i TIM nel corso di questa primavera. Il gestore di telefonia italiano ha già programmato alcuni importanti novità per tutti i suoi clienti.

TIM, tra pochi giorni su TIMvision farà il suo esordio Disney+

Da mesi TIM ha dimostrato di essere particolarmente legata al mondo dell’intrattenimento. Sempre più persone sono legate a TIMvision, la piattaforma di streaming attraverso cui vedere direttamente online tanti film e tante serie tv, per un catalogo composto da produzioni sia nazionali che internazionali.

TIM sta investendo sempre più energie sul suo servizio streaming. Nelle scorse settimane, ad esempio, vi abbiamo mostrato la nuova offerta dedicata a tutti gli appassionati di sport con la disponibilità di DAZN e NOW TV. Tutti coloro che hanno un TIMvision Box possono acquistare un ticket sia con DAZN che NOW TV al semplice costo mensile di 29,99 euro.

Per la primavera, invece, la novità di TIMvision è un’altra. Tutti i clienti che dispongono sempre di un TIMvision Box potranno presto accedere al nuovo servizio streaming, Disney+.

Disney+ farà il suo esordio in Italia il prossimo 25 Marzo. Già a partire da questo giorno, gli utenti potranno utilizzare la piattaforma direttamente attraverso TIMvision. Allo stato attuale sono confermati i costi del servizio: 59,99 euro per un anno di abbonamento e 4,99 euro per la sottoscrizione a 30 giorni. Non è dato sapere, se tra Disney e TIM ci potranno essere, da qui al futuro prossimo, accordi commerciali per uno sconto sul canone mensile.