Google Maps elude la concorrenza Waze e Sygic annunciando l’arrivo di due funzioni inedite speciali con il prossimo aggiornamento software. In questo periodo di “reclusione domestica” dettata dall’insorgere dell’emergenza Coronavirus tutto è bloccato anche per il settore dei trasporti. Pochi consultano l’app di navigazione e proprio per questo potrebbe essere sfuggita una novità già disponibile ed una ancora in fase di test che non tarderà ad arrivare per tutti. Scopriamole insieme.

Google Maps: scoperta una novità ed annunciata una nuova funzione di navigazione

Negli ultimi giorni sia gli utenti Android che quelli iOS hanno ricevuto un update che ha introdotto in sordina gli indicatori per i limiti di velocità consentite lungo le tratte di percorrenza impostate nel navigatore. Su Waze la funzione è presente da tempo con Google che ha finalmente colmato una importante lacuna tecnica vecchia di anni. Il rollout è già partito così come testimoniato da alcuni utenti.

Nel frattempo si registrano anche significative modiche a Live View, la funzione strutturata con la realtà aumentata disponibile per la navigazione a piedi ed in tempo reale con indicazioni in sovra impressione. Nel particolare si parla di una netta semplificazione per l’avvio della visualizzazione contestuale. Cercando una località sulla Mappa si ottiene l’uso del pulsante FBA Live View situato nella parte in basso a destra della schermata (sopra il pulsante per la centratura del segnale GPS).

A questo punto con questi semplici passaggi si ottiene una anteprima indicazioni che si visualizzano come sempre tramite la fotocamera posteriore del proprio dispositivo (smartphone e tablet). Novità attualmente in fase di test e prevista con il futuro aggiornamento Google Maps per utenti con terminale Android ed iOS.