Esselunga continua sulla strada dei migliori volantini attualmente in commercio, lanciando una nuova soluzione molto allettante ed interessante, nonché alla portata di ogni consumatore sul territorio nazionale.

Per tutta la prossima settimana, nei vari punti vendita in Italia, sarà possibile acquistare un notebook da 14 pollici pagandolo solamente 179 euro. Dopo averci conquistati con Apple iPhone 8, Xiaomi Mi Band 4 e Xiaomi Redmi Note 8 Pro, ecco quindi arrivare una nuova soluzione dal retrogusto davvero unico nel suo genere. E’ importante ricordare, ad ogni modo, che gli acquisti dovranno necessariamente essere completati solo nei negozi, non sul sito ufficiale.

Volantino Esselunga: la campagna promozionale è incredibile

Il volantino Esselunga, attivo fino al 28 marzo ovunque, promette l’acquisto del Mediacom Edge 14E, un notebook da 14 pollici, al prezzo finale di vendita di soli 179 euro.

Naturalmente leggendo la scheda tecnica capirete immediatamente che non si tratta di un top di gamma o di un dispositivo di fascia particolarmente elevata, può essere considerato a tutti gli effetti un entry level in grado di soddisfare gli utenti che non necessitano di troppa potenza o prestazioni generali.

Tra le specifiche troviamo un display LCD da 14 pollici con risoluzione FullHD, un processore Intel Celeron N3350, 32GB di memoria interna e 128GB di SSD, 4GB di RAM, una batteria da 10’000mAh, il sistema operativo Windows 10 Home e tutte le connettività del caso/necessarie (tra cui USB, WiFi e bluetooth).

