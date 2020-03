Facebook ha dovuto incassare parecchi colpi bassi da parte di Telegram con il suo WhatsApp messo più volte in discussione da esperti ed affiliati alle chat. Con la scoperta del nuovo aggiornamento la situazione pare possa subire un clamoroso capovolgimento di fronte con le chat verdi che smontano le funzioni del rivale Telegram con il ritorno di una nuova funzione attesa da tutti ormai da tempo.

Dopo aver parlato degli elementi a favore di Telegram è tempo di riconsiderare il ruolo dell’applicazione che ad oggi mette in contatto oltre un miliardo e mezzo di utenti. La novità è decisamente importante dopo l’analisi del team WaBetaInfo al suo ultimo teardown per le Beta 2.20.83 e 2.20.84. Scopriamo insieme di cosa si parla.

WhatsApp: il nuovo update fa felici gli utenti, ecco cosa arriva

Fondamentalmente sta per arrivare la cancellazione automatica dei messaggi. Il conto alla rovescia è già iniziato per il rollout della nuova versione del’app per dispositivi Android. In passato se ne era già parlato ma pare che questo sia il momento adatto per dare nuova vita a chat e gruppi di discussione. All’inizio si era discusso a proposito di una feature da delegare soltanto ai gruppi WhatsApp. Ma adesso le cose sono cambiate.

Alcune analisi al codice dell’app, infatti, hanno svelato la presenza di un timer da impostare con valori che vanno da un minimo di 1 ora ad un massimo di 1 anno. Attivata questa funzione appare un orologio che sottolinea la presenza di un messaggio destinato a dissolversi dopo un lasso di tempo prefissato.

Al momento non è stata definita una data di pubblicazione ma tutto fa pensare che si possa procedere già a partire dal prossimo aggiornamento. Restate sintonizzati per scoprire ulteriori dettagli.