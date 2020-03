WhatsApp, di proprietà di Facebook, lancerà presto la funzione di messaggi autodistruttivi nelle chat private e di gruppo. La funzione dei messaggi autodistruttivi è stata introdotta nella versione beta 2.20.83 e 2.20.84 di WhatsApp. Secondo il rapporto di WABetaInfo, la funzione è disponibile solo per i beta tester e non è disponibile per tutti gli utenti.

Al momento, la funzione è disponibile solo per le singole chat e presto potrebbe essere testata anche per le chat di gruppo. La funzione consentirà all’utente di scegliere una scadenza per i propri messaggi, che può essere impostata dopo un’ora, un giorno, una settimana, un mese o un anno intero.

WhatsApp, l’aggiornamento arriverà per Android e iOS

Dopo aver impostato il timer per l’autodistruzione dei messaggi, l’utente può verificare quando i messaggi scompaiono. Apparirà un icona dell’orologio proprio accanto all’ora di invio di un messaggio autodistruttivo. Gli utenti riceveranno una notifica non appena il messaggio verrà eliminato.

In precedenza, la funzione era stata introdotta nella versione beta dell’aggiornamento 2.19.348 di WhatsApp con un nome comune “elimina messaggi”. La funzione ha permesso alle persone di inviare messaggi autodistruttivi in chat personali e chat di gruppo. In un gruppo, l’amministratore avrà il vantaggio di controllare l’uso della funzione abilitandola o disabilitandola per il gruppo.

Tuttavia, in ulteriori aggiornamenti beta di WhatsApp, la funzione è stata rimossa. Questo perché gli sviluppatori hanno iniziato a lavorare per introdurre la modalità scura per le versioni di Android precedenti ad Android 10. La reintroduzione della funzione nell’ultima versione beta di WhatsApp indica chiaramente che gli sviluppatori ci stanno lavorando.