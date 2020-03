Nelle ultime settimane abbiamo parlato molto di Twitter e della non possibilità di modificare un tweet, funzione che da sempre gli utenti richiedono al cofondatore Jack Dorsey.

A questo proposito, Jack Dorsey rimane al momento nel ruolo di CEO dopo l’accordo con i fondi di investimento Elliot e Silver Lake. Di questa funzionalità però non c’è mai stata traccia, fino ad ora. Scopriamo tutti i dettagli.

Twitter: una lontana possibilità di poter modificare i tweet

Il 43enne manager ed informatico Dorsey ha spiegato più di una volta: “Abbiamo iniziato come un servizio di messaggistica sms e come sapete, quando spedisci un messaggio, non puoi tornare indietro“. Il succo della piattaforma è quello di “preservare quella vibrazione, quel feeling dei primi giorni”. Su quest’ultimo punto la piattaforma ha sempre insistito molto pesantemente.

Nonostante questo però, delle volte può capitare un errore di battitura, un refuso, una disattenzione che meriterebbero una piccola correzione veloce, più che complicato lavoro di cancellare l’intervento stesso, riscriverlo e pubblicarlo. Ora però è possibile tornare sui propri passi grazie a Brizzly, un client di Twitter, ovvero una piattaforma terza che permette la gestione degli account ed una serie di funzionalità di cui il social non dispone.

Brizzly, è stato lanciato ormai più di 10 anni fa ma adesso è tornato tutto rinnovato con un nuovo obiettivo: dare una mano a tutti gli utenti, in particolare a quelli dell’informazioni, offrendo due o tre opzioni che la piattaforma non offre. La prima è Undo per tornare indietro e modificare un certo contenuto, con un ritardo massimo di 10 secondi per gli errori più evidenti o 10 minuti per chi voglia ragionarci un po’.

Se invece il tweet è stato irrimediabilmente pubblicato, cioè sono trascorsi ben più di quei dieci minuti di tempo a disposizione per ripensarci, c’è anche una funzionalità battezzata “redo“: “Se vuoi sostituire un tweet già pubblicato copieremo il post in una nuova finestra di testo e te lo faremo pubblicare. Dopo che sarà andato online, il vecchio tweet sarà cancellato in automatico”.