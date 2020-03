L’operatore Tim Italia propone, oltre alle tantissime offerte, anche delle opzioni aggiuntive personalizzate che fanno parte della gamma Giga Illimitati. Quest’ultime sono proposte dall’operatore ad alcuni già clienti selezionati.

Di opzioni aggiuntive ne esistono due che, oltre a permettere la visione di video in HD, prevedono anche dei limiti di velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Stiamo parlando della Silver e della Gold. Scopriamole nel dettaglio.

Tim: ecco le opzioni aggiuntive Giga Illimitati Silver e Gold

Prima di presentarvele vogliamo ricordarvi che stiamo parlando di opzioni aggiuntive che gli addetti ai lavori definiscono ad personam, proposte quindi a determinati target di clienti e non a tutti. Possono essere proposte all’interno dell’applicazione MyTim o nell’area fai da te del sito ufficiale dell’operatore. Tutte le opzioni di questo genere possono ampliare la quantità di Giga disponibili mensilmente della propria offerta e le differenze principali consistono nei limiti di velocità previsti.

La versione Silver potrete navigare senza limiti al prezzo di 14.99 euro al mese con una velocità fino a 150 Mbps e video in qualità HD. L’attivazione è gratuita e, dei Giga disponibili, 8 sono utilizzabili anche nei paesi dell’Unione europea. Al superamento dei Giga in roaming il costo è di 0.416 centesimi di euro per ogni MB consumato. L’offerta si rinnoverà automaticamente salvo disdetta. La Gold è praticamente identica a quella appena descritta ma ha un costo di 19.99 euro al mese. Questo perché il costo può differenziarsi in base al cliente a cui è proposta.

Troviamo anche la Giga Illimitati Green (1,99 euro al mese); Giga Illimitati Red (2,99 euro al mese); Giga Illimitati White (4,99 euro al mese) e Giga Illimitati Black (9,99 euro al mese). Queste opzioni, che come avrete potuto notare hanno un prezzo inferiore rispetto a quelle precedentemente proposte, prevedono una velocità di navigazione minore. Stiamo parlando di 30 Mbps e video in qualità standard. Tutte le opzioni prevedono un costo di attivazione gratuito.