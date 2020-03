Tante persone stanno utilizzando questo periodo di chiusura forzata in casa per recuperare serie tv, documentari o film da vedere. La televisione è un alleato fondamentale di questi giorni e nonostante l’assenza di eventi dedicati a sport e calcio, i palinsesti di Sky continuano ad essere ricchi di eventi.

Sky, attraverso il programma Extra ci sono due promozioni vantaggiose

La pay tv, a prescindere da queste settimane, ha molto a cuore la fedeltà di tutti i suoi abbonati. Per premiare i clienti che non hanno richiesto la disdetta del contratto, Sky mette sul piatto due offerte molto convenienti attraverso il famoso programma Extra.

In primo luogo, anche in questo mese, i clienti fedeli potranno ricevere il decoder di nuova generazione Sky Q ad un prezzo molto vantaggioso. Il dispositivo sarà disponibile a soli 49 euro invece di 99 euro. La dotazione di SkyQ garantisce importanti servizi a tutti gli abbonati. Oltre alla visione dei canali con la tecnologia del 4K, sarà possibile accedere direttamente con il proprio telecomando a tante app, tra cui Netflix, Mediaset Play e DAZN.

Anche se in questo periodo il calcio è in pausa forzata, gli abbonati possono comunque acquistare il pacchetto DAZN. Tutti coloro che hanno il doppio ticket Sport e Calcio incluso nell’abbonamento (con sottoscrizione a Sky da più di tre anni) potranno ricevere il pacchetto DAZN a titolo gratuito. Attraverso quest’offerta i clienti saranno abilitati alla visione del canale satellitare DAZN1 sul numero 209 del telecomando. Al tempo stesso si potrà attivare un account a costo zero per accessi illimitati all’app DAZN.