Niantic ha rimandato gli eventi del Community Day di marzo di Pokémon Go e Harry Potter: Wizards Unite a marzo a causa delle preoccupazioni su COVID-19. In una dichiarazione, la società ha affermato che la sicurezza dei suoi giocatori è la “massima priorità”. Di conseguenza, oltre a cancellare gli eventi, Niantic rende più semplice giocare a Pokémon Go in casa.

Entrambi i titoli, così come Ingress, sono progettati per giocare all’aperto mentre si va in giro, esplorando le aree locali e facendo squadra con altre persone. Questo è l’opposto di ciò che le persone dovrebbero fare di fronte a una pandemia.

Pokémon Go, potete giocare anche da casa

Durante i Community Day la situazione peggiora, poiché il gioco premia i giocatori che affrontano le sfide in gruppo mentre vagano per i centri urbani. “La sicurezza della nostra community di giocatori è la nostra massima priorità. COVID-19 sta sfidando noi e il mondo ad adeguarci. Ci stiamo concentrando nell’aggiungere nuove funzionalità ed esperienze che possono essere apprezzate in un ambiente individuale”, scrive Niantic.

Oltre ad annullare gli eventi di marzo, Pokémon Go ora consente ai giocatori di acquistare 30 Incensi per 1 solo PokéCoin. Questo Incenso, che funge da esca per attirare i Pokémon nella tua posizione, ora durerà per un’ora, anziché i soliti 30 minuti. Inoltre, le distanze per schiudere un uovo sono state dimezzate.

Se sei fortunato e vivi vicino ad un Pokéstop, sarai in grado di ottenere più regali regolarmente. Queste nuove regole sono in vigore “fino a nuovo avviso” e prevediamo che rimarranno in vigore fino a quando le autorità affermano che esiste un rischio.