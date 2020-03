Amazon: verranno assunti 100.000 dipendenti in più

La società aumenterà la paga per i lavoratori statunitensi di $ 2 l’ora fino alla fine di aprile. Quelli nel Regno Unito vedranno un aumento di £ 2 l’ora e Amazon aumenterà la paga di circa € 2 l’ora in molti paesi dell’UE. La società afferma che questa situazione rappresenta un investimento di oltre $ 350 milioni negli Stati Uniti, in Europa e in Canada.

Amazon assumerà sia a tempo pieno che parziale e la paga anche a chi è stato diagnosticato il virus

Amazon sta cercando di ricoprire posizioni sia a tempo pieno che a tempo parziale, e afferma che è felice di portare chiunque abbia perso il lavoro nel settore dell’ospitalità, dei servizi di ristorazione e dei viaggi come parte di questa crisi. “Vogliamo che queste persone sappiano che le accogliamo con favore nei nostri team fino a quando le cose non torneranno alla normalità e il loro precedente datore di lavoro sarà in grado di riportarle indietro“, ha scritto Amazon .

Per quanto riguarda la sicurezza dei suoi dipendenti, Amazon afferma di aver “adottato misure per promuovere l’allontanamento sociale sul posto di lavoro” e di accelerare le attività di pulizia. Ma è difficile dire quanto sarà efficiente. Amazon non ha i migliori risultati per tenere al sicuro i propri dipendenti e, secondo il MIT, il virus può vivere su una scatola di cartone per almeno un giorno.

Amazon sta incoraggiando i dipendenti che possono lavorare da casa e tutti i dipendenti a cui è stato diagnosticato il COVID-19 o messi in quarantena riceveranno fino a due settimane di paga.