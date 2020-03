Durante questo periodo di quarantena forzata, siamo tutti un po’ più incollati alla TV e alle piattaforme di contenuti in streaming. Oggi vogliamo parlarvi di Amazon Prime Video che, come ben saprete, ogni mese inserisce dei nuovi contenuti nel proprio catalogo.

All’inizio della scorsa settimana il colosso di Seattle aveva reso disponibile gratuitamente la propria piattaforma a tutti gli utenti che facevano parte della “zona rossa”, cambiando idea quando questa “zona rossa” si è estesa in tutta Italia. Scopriamo insieme le prossime uscite.

Amazon Prime Video: alcune delle uscite di aprile 2020

Ovviamente è ancora presto per poter stilare una lista dettagliata di tutti i contenuti che sbarcheranno sul catalogo nel mese di aprile, ma possiamo comunque dare uno sguardo a quello che è stato già annunciato nei mesi e nelle settimane precedenti. Nel mese di aprile per esempio sbarcherà sul catalogo una nuova serie ambientata nel mondo di The Walking Dead, intitolata The Walking Dead: World Beyond.

Si tratta di uno spin off che vede protagoniste due ragazze, alle prese con il mondo post-apocalittico popolato da orde di zombie. Un’altra nuova serie TV si intitola Tales from The Loop, di fantascienza basata sulle opere di Simon Stålenhag. Racconta un mondo popolato da macchine e strane creature dove un enorme macchinario è stato costruito per spiegare i grandi misteri dell’universo: questo sarà però la causa di alcuni misteriosi eventi. Tales From the Loop sarà disponibile dal 3 aprile 2020.

Nel mese di maggio 2020 sbarcherà il nuovo film intitolato The Vast of Night, del regista emergente Andrew Patterson. Si tratta di un thriller di fantascienza ambientato alla fine degli anni ’50 con protagonisti un presentatore radiofonico e un centralinista. Quest’ultimi scoprono sulle onde radio della loro cittadina una misteriosa frequenza, che li spingerà a investigare cambiando per sempre le loro vite.