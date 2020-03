La Play 50 Super è la promozione di 3 Italia pensata esclusivamente per gli utenti pronti a richiedere la portabilità del proprio numero di telefono, a patto però che provengano da determinati operatori telefonici nazionali.

Come tutte le più comuni operator attack, anche in questo caso l’accesso risulta essere esclusivo per coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da un operatore telefonico virtuale (chiamati anche MVNO), a patto però che non siano PosteMobile, LycaMobile, ho.Mobile, Kena Mobile e Very Mobile.

I costi iniziali da sostenere per l’attivazione della promozione sono comunque abbastanza ridotti, parliamo infatti di 10 euro per la SIM ricaricabile, senza dover necessariamente versare altro tipo di contributo.

3 Italia: ecco la promozione da cogliere subito al volo

All’interno della Play 50 Super sono stati posizionati contenuti davvero invitanti, in particolare troviamo 50 giga di traffico dati alla velocità del 4G, con l’aggiunta anche di illimitati minuti per telefonare a chiunque. Il prezzo finale di vendita è pari a 5,99 euro al mese, con pagamento tramite credito residuo della SIM ricaricabile, non è richiesto il versamento tramite conto corrente bancario o carta di credito.

La navigazione, lo ricordiamo, è prevista gratuita sotto rete telefonica 4G di 3 italia, senza costi aggiuntivi nemmeno a lungo termine. Ciò differisce da quanto siamo abituati a vedere sempre in seno dell’operatore telefonico nostrano, il quale in genere obbliga il consumatore a pagare 1 euro in più al mese per garantirsi l’accesso all’alta velocità.

L’attivazione della promozione di 3 Italia è possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale.