Da oggi, 16 Marzo, è diventato finalmente operativo il nuovo gestore Wind Tre. Dopo tante settimane di indiscrezioni e di rumors, Wind e 3 Italia hanno unito in maniera formale le loro forze, dando vita a quella che viene definita come la rete telefonica più grande d’Italia.

Wind Tre, le prime offerte commerciali per i nuovi clienti

Con il lancio di Wind Tre, nascono anche nuove offerte commerciali per tutti i futuri clienti. L’operatore, come ben noto, sarà attivo sia nel campo della telefonia fissa con promozioni dedicate alla Fibra ottica, sia nel campo della telefonia mobile con ricaricabili che prevedono minuti, messaggi ed internet.

Per quanto concerne la telefonia mobile, l’offerta principale per gli abbonati sarà la Tutto Illimitato. I clienti avranno a loro disposizione un ticket di contenuti no limits, tra minuti SMS e Giga al costo di 29,99 euro al mese.

Duplici le promozioni per i giovani. La prima ricaricabile di genere sarà la Student, dedicata a tutti gli under 20, con chiamate illimitate e 40 Giga a soli 9,99 euro al mese. Disponibile anche l’offerta Young, per gli under 30, con chiamate ed SMS no limits più 80 Giga internet a 11,99 euro al mese.

Al mondo della telefonia fissa, Wind Tre dedica una promozione in particolare. Gli abbonati potranno far riferimento all’offerta Super Fibra. Al prezzo mensile di 19,99 euro sarà disponibile una linea in Fibra Ottica con velocità massime di 1 Gbps (in base alla disponibilità territoriale) a cui si aggiungono anche chiamate senza limiti da effettuare verso numeri fissi e mobili sul suolo italiano.