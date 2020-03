Mai come in questi giorni, complice l’emergenza nazionale ed internazionale sul Coronavirus, corrono veloci le notizie fasulle su WhatsApp. Dopo un periodo di relativa tranquillità, gli sciacalli son tornati a far sentire la loro voce sulla piattaforma di messaggistica istantanea.

WhatsApp, è tornata anche la finta notizia sui profili a pagamento

Sfruttando l’onda lunga dei messaggi sul Coronavirus, attraverso la chat di messaggistica sta circolando una nuova fake news, quella relativa ai profili a pagamento.

Si sono moltiplicate, in questo senso, le catene che presentano agli utenti della chat una realtà che definire mistificatoria sarebbe poco. In base ai messaggi di queste catene, gli sviluppatori di WhatsApp stanno pensando ad un clamoroso ritorno degli abbonamenti annuali per l’utilizzo del servizio.

Nulla di più errato. Questa indiscrezione, è bene ricordarlo, è priva di ogni fondamento concreto, considerato che lo stesso team che lavora alla chat in svariate occasione ha smentito ogni rumors circa il ritorno delle chat a pagamento. Per il futuro immediato WhatsApp resta un servizio completamente a costo zero, così come anche per il futuro a lungo termine.

Questa fake news, almeno ad ora, non è legata ai famosi casi di phishing. I messaggi, quindi, non sono corredati di link sul quale sarebbe molto pericoloso un click.

Nonostante ciò l’attenzione da parte di tutti deve essere molto alta, specie in questi giorni in cui la piattaforma rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le nostre comunicazioni. I cybercriminali sono sempre pronti a creare non pochi problemi agli utenti, specie quelli più sprovveduti