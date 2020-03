Vodafone è uno dei provider più attivi sul mercato in questo passaggio tra la stagione invernale e quella primaverile. L’operatore inglese ha un rivale molto importante da fronteggiare. Anche in questi giorni, Iliad è protagonista con la sua migliore promozione: stiamo parlando ovviamente della Giga 50.

Vodafone contro Iliad, ecco le migliori due promozioni da 50 Giga

L’offerta di Iliad garantisce un pacchetto all inclusive che prevede minuti illimitati per le telefonate in Italia ed all’estero, SMS senza limiti più 50 Giga per la connessione internet. Il costo mensile è di 7,99 euro ad ogni rinnovo.

La risposta di Vodafone si materializza con la Special 50 Giga. La promozione del gestore inglese prevede soglie di consumi per chiamate ed internet. Tutti i nuovi abbonati riceveranno minuti illimitati a cui vanno aggiunti anche 50 Giga per la navigazione in internet. Anche in questo caso il prezzo sarà di 7,99 euro. La spesa mensile deve essere ampliata con un’ulteriore costo di 10 euro, ovviamente una tantum, per i costi di attivazione.

Per quanto concerne i servizi extra, Iliad offre a tutti gli utenti la possibilità di chiamare i contatti all’estero senza costi aggiuntivi, la segreteria telefonica gratuita e l’assenza di piano tariffario. Per la Special 50 Giga di Vodafone ci sono altri servizi aggiuntivi. I clienti della compagnia inglese, ad esempio, potranno beneficiare della connessione 4,5G a costo zero. Al tempo stesso, anche l’hotspot personale è disponibile senza prezzi aggiuntivi.

Se l’offerta di Iliad si rivolge a tutto il pubblico di potenziali nuovi clienti, la promozione Vodafone è destinata solo a chi effettua operazioni di portabilità.