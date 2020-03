La Vodafone Special Minuti 100 giga è l’ultima fantastica promozione dell’operatore in red tramite la quale cerca di invogliare i consumatori a cambiare soluzione, senza comunque distribuirla in versione operator attack.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, ovvero promozioni pensate esclusivamente per gli utenti che si ritrovano in condizione d’uscita da determinate realtà, in questo caso l’attivazione viene offerte solamente a coloro che ricevono l’SMS informativo (parliamo quindi di ad personam).

La Special Minuti 100 giga è la soluzione che viene proposta ad alcuni fortunati già clienti, contattati direttamente dall’azienda, con costo di attivazione pari a solo 1 euro, ed ovviamente nessun’altra cifra da versare per la richiesta. Il contatto avviene in genere tramite SMS informativo, ma potrebbe avvenire anche per mezzo di una telefonata dal call center.

Vodafone: la promozione riserva 100 giga al mese

Con la promozione suddetta di casa Vodafone, il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di attivare 100 giga di traffico dati al mese, con annessi anche illimitati minuti per telefonare a chiunque desideri, tutto a soli 12 euro a rinnovo.

Il pagamento del canone avviene direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, non è previsto alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che potrà essere disattivata in un qualsiasi momento, senza necessariamente arrecare e portare con sé costi aggiuntivi.

La velocità di navigazione è fissata al massimo a 600Mbps in download, con smartphone compatibile e naturalmente in perfette condizioni di ricezione del segnale. L’attivazione della promozione è possibile anche direttamente online dall’app My Vodafone.