Stiamo vivendo un’epoca storica davvero particolare. Il virus che sta contagiando il mondo ci ha portati ad un’accettazione incondizionata dello stato di quarantena. Tutti i cittadini sono stati chiamati ad una supervisione attiva del proprio stato di salute. In Italia il fervore mediatico in relazione all’argomento Coronavirus raggiunge l’apice su TG, giornali radio ed Internet, dove si traggono conclusioni poco rassicuranti sul futuro del mondo e degli esseri viventi.

Di tale argomentazione se ne è iniziato a parlare solo di recente. Nessuno poteva prevedere che un virus letale avrebbe sterminato milioni di persone. Nessuno tranne Bill Gates, cofondatore di Microsoft e membro neo uscente del Consiglio di amministrazione della famosa società di Redmond. In una sua intervista datata 2015 aveva anticipato l’arrivo di un’infezione catastrofica che avrebbe sterminato una larga fascia della popolazione mondiale. Le sue profetizzate parole si stanno trasformando in fatti cogliendo di sorpresa tutti quanti noi. Ecco che cosa aveva detto.

Bill Gates aveva parlato di un virus pericoloso anni fa: ecco cosa si era detto al riguardo

“Se qualcosa ucciderà 10 milioni di persone nelle prossime decadi, è più probabile che sia un virus molto contagioso e non una guerra. Non missili ma microbi. Il rischio più grande di una catastrofe globale somiglia a questo.

Abbiamo investito cifre enormi in deterrenti nucleari, ma abbiamo investito pochissimo in un sistema per fermare un’epidemia. Non siamo pronti a bloccare la prossima epidemia”.

Pare proprio che non si possa dare torto alle dichiarazioni dell’illustre personaggio. Le parole, dette nel corso di una Conferenza su TED nel 2015, riecheggiano ora in un video che somiglia proprio ad una sorta di profezia sul destino del Pianeta. Di fatto è ampiamente constatato che nessuno si trova veramente preparato ad affrontare emergenze di questo tipo. Ne sono stati prova le passate esperienze di Ebola s Spagnola. Viene da chiedersi se effettivamente Bill Gates sia stato l’unico a porsi il problema. Riusciremo a fronteggiare la minaccia? Lo scopriremo a nostre spese. Vi lasciamo con il video profetico di cui parlavamo in precedenza.